Депутаты Европарламента поддержали Полину Шарендо-Панасюк

Депутаты Европарламента поддержали Полину Шарендо-Панасюк1
- 21.04.2023, 12:37
Фракция Европейские консерваторы и реформисты призвала немедленно освободить политзаключенных.
Депутаты Европейского парламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) призвали освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк. В колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.
«Активистка белорусской оппозиции Полина Шаренда-Панасюк томится в тюрьме уже более двух лет. Она регулярно подвергается крайне жестокому и бесчеловечному обращению.
Мы, также как ее семья и друзья, беспокоимся об ухудшении ее здоровья и призываем белорусского диктатора Лукашенко немедленно освободить ее», — написали европарламентарии в Twitter.
For more than 2 years, Belarusian opposition activist Palina Sharenda-Panasiuk has languished in prison, regularly subjected to extremely cruel and inhuman treatment.— ECR Group (@ecrgroup) April 20, 2023
Together with her family and friends, we worry for her deteriorating health and urge the Belarusian dictator… pic.twitter.com/lePEdVsn2z
Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Две недели назад к ней допустили адвоката. Но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции.
Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.