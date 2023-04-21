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Депутаты Европарламента поддержали Полину Шарендо-Панасюк

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  • 21.04.2023, 12:37
Депутаты Европарламента поддержали Полину Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

Фракция Европейские консерваторы и реформисты призвала немедленно освободить политзаключенных.

Депутаты Европейского парламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) призвали освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк. В колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.

«Активистка белорусской оппозиции Полина Шаренда-Панасюк томится в тюрьме уже более двух лет. Она регулярно подвергается крайне жестокому и бесчеловечному обращению.

Мы, также как ее семья и друзья, беспокоимся об ухудшении ее здоровья и призываем белорусского диктатора Лукашенко немедленно освободить ее», — написали европарламентарии в Twitter.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Две недели назад к ней допустили адвоката. Но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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