Депутаты Европарламента поддержали Полину Шарендо-Панасюк 1 21.04.2023, 12:37

Полина Шарендо-Панасюк

Фракция Европейские консерваторы и реформисты призвала немедленно освободить политзаключенных.

Депутаты Европейского парламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) призвали освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк. В колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.

«Активистка белорусской оппозиции Полина Шаренда-Панасюк томится в тюрьме уже более двух лет. Она регулярно подвергается крайне жестокому и бесчеловечному обращению.

Мы, также как ее семья и друзья, беспокоимся об ухудшении ее здоровья и призываем белорусского диктатора Лукашенко немедленно освободить ее», — написали европарламентарии в Twitter.

For more than 2 years, Belarusian opposition activist Palina Sharenda-Panasiuk has languished in prison, regularly subjected to extremely cruel and inhuman treatment.



Together with her family and friends, we worry for her deteriorating health and urge the Belarusian dictator… pic.twitter.com/lePEdVsn2z — ECR Group (@ecrgroup) April 20, 2023

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Две недели назад к ней допустили адвоката. Но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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