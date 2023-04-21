Полковник ВСУ раскрыл, какой боеприпас сбросила российская авиация на Белгород 1 21.04.2023, 12:48

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Петр Черник

Россиян ждет много подобных ЧП.

В центре Белгорода вчера вечером произошел мощный взрыв. В результате него образовалась воронка радиусом 20 метров. В Минобороны России объяснили произошедшее «нештатным сходом авиационного боеприпаса» с российского Су-34 во время полета над городом.

О чем свидетельствует подобное ЧП? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику.

- Это чуть ли не единственный случай, когда российское Минобороны говорит правду. То, что эта бомба сумела выйти в нештатном режиме из их наисовременнейшего истребителя-бомбардировщика Су-34 говорит о том, что стратегически военно-промышленный комплекс России очень сильно ускорился в части своей собственной деградации. В этом нет ни малейших сомнений. Уверен, что такие случаи будут только нарастать. Этот случай, кстати, тоже не первый.

Мы помним, как Су-34 врезался в жилой дом в Ейске, практически полностью обвалив целый подъезд. Под этим углом стоит еще посмотреть на то, что РФ выводит из эксплуатации наисильнейший океанический крейсер «Петр Великий», который они называют «убийцей авианосцев», а также выводит из состава дизель-электрическую подводную лодку класса «Лада».

Это есть ничем другим, как показателем того, что Россия не в состоянии строить по-настоящему качественное оружие и это все будет деградировать. Думаю, что мы еще не однократно увидим подобные случаи и это невероятно хорошо.

- По одной версии, на Белгород упала авиабомба ФАБ-1500, которой бомбили Мариуполь. По другой — новый боеприпас, который РФ использует последние несколько недель. На ваш взгляд, что за боеприпас это мог быть?

- Скорее всего, это был авиабомба КАБ-500 (относится к высокоточному оружию и предназначена для поражения по принципу «сбросил-забыл» в простых метеоусловиях наземных целей типа огневых точек и живой силы — прим.). Это корректируемая авиационная бомба калибром 500 кг. Если бы авиабомба была 1500 кг, то воронка была бы значительно больше.

— Удивительно, что Минобороны РФ так быстро признало, что, можно сказать, бомбило российский город. Почему? Ведь есть тенденция к сокрытию подобных ЧП.

- Сейчас такое утаить уже невозможно. Скажу, что они, действительно, с точки зрения пропаганды совершили правильный маневр. Это называется тактикой открытых дверей. Зачем двери выламывать, если их можно открыть? Они сразу спустили весь возможный пар. Буквально несколько дней и этот инцидент в РФ затихнет.

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