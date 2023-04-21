СМИ: Российские шпионы действуют под прикрытием представительства РЖД в Беларуси 1 21.04.2023, 13:08

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Опубликованы секретные документы резидентов разведки РФ.

Представительство РЖД в Беларуси помимо своих основных функций занимается также не совсем профильной деятельностью.

Об этом сообщает сайт «Сообщества железнодорожников Беларуси».

Представительство РЖД в Минске открылось 10 октября 2013 года. На церемонии открытия присутствовали, в том числе, тогдашние министр транспорта и коммуникаций Беларуси А. Сивак, президент РЖД В. Якунин и посол России в Беларуси А. Суриков. Очевидно, что данное событие расценивалось как очень важное и знаковое. С учетом осуществляемой представительством дополнительной резидентурной деятельности, становится понятна важность данного «субъекта хозяйствования» для РФ.

В соответствии с регулярно направляемыми отчетами представительства РЖД своему руководству «О текущей ситуации в регионе присутствия представительства РЖД в Республике Беларусь», становится очевидным, что интересы российских железнодорожников в Беларуси не ограничиваются сугубо вопросами железнодорожного взаимодействия. Восточный «партнер» БЖД старается нескромно заглянуть во все сферы деятельности Республики Беларусь и просто жизни гражданского общества.

«Отчет о ситуации в Республике Бедарусь» от 04 марта 2022 года:

Приложение к «Отчету о ситуации в РБ» от 04 марта 2022 года:

С огромным интересом наблюдало представительство РЖД и за событиями 2020 года в Беларуси, направляя отчеты по складывающейся обстановке вместо аналитики рынка перевозок и экономики.

Очевидно, что в том числе «непрофильным» видом деятельности на территории другого государства обусловлены объемы финансирования на содержание представительства РЖД в Минске. Так, например, в 2022 году, в соответствии со сметой расходов на финансирование деятельности представительства, было запланировано более 360 тыс. евро затрат. А в 2023 году данная сумма уже превышает 500 тыс. евро!

Смета на финансирование деятельности представительства ОАО« РЖД» в Республике Беларусь на 2022 год:

Смета на финансирование деятельности представительства ОАО« РЖД» в Республике Беларусь на 2023 год:

Вообще, круг интересов представительства РЖД охватывает большой спектр вопросов в Беларуси. Одним из «интересных» вопросов является перечень крупнейших предприятий, на которых проходили акции протеста в 2020 году.

Подготавливаемые представительством документы направлены на отражение текущей реальности и, вероятно, используются для проведения соответствующего анализа с целью оценки рисков и принятия «действенных мер». И вот интересный пример, как с точки зрения логической несвойственности для подобной организации, так и с позиции оценки забастовочных процессов в Беларуси. Российские «функционеры» изучают влияние участвующих в забастовках предприятий на экономику посредством анализа вклада в ВВП. Весьма наглядно. И явно исключительно в прагматических целях, иначе какой смысл уделять этому внимание и делать аналитику…

«Озабочены» восточные партнеры также хакерскими атаками @cpartisans на IT-инфраструктуру БЖД и нехваткой квалифицированного персонала в области IT.

Письмо «О ситуации на Белорусской железной дороге» от 02 марта 2022 года:

Так же представительство бодро отчитывается об участии в так называемых социальных проектах. Мы писали о подобном и ранее. А ведь странно – коммерческая организация РЖД, как и БЖД, должна быть нацелена исключительно на извлечение прибыли.

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