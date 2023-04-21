В Москве начались облавы на призывников 5 21.04.2023, 13:20

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Полиция вламывается в дома и студенческие общежития.

Полиция начала отлавливать призывников в Москве и с применением силы доставлять их в военкоматы, сообщает проект «Идите лесом», помогающий россиянам уклоняться от мобилизации.

По его данным, к одному молодому человеку полиция пришла домой, заявив, что он два года находится в розыске. «Пять-шесть полицейских надели на него наручники и увезли в военкомат. Там он подал на АГС: вроде, заявление приняли, но забрали паспорт и пригрозили уголовкой. Потом увезли на сборный пункт. Там забрали телефон, видимо, и не пустили «скорую», когда ему стало плохо», — рассказала знакомая парня.

Также раздача повесток началась в общежитии ДАС МГУ на юго-западе Москвы, сообщает «Протестный МГУ». Их получили студенты 2–4 курсов. По словам одного из них, по комнатам ходили коменданты общежития и просили подойти в административную комнату, где дежурный комендант раздавал повестки «на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».

При этом опрошенные «Протестным МГУ» студенты ранее приносили в военно-учетный стол все необходимые документы, а в военкоматы — справки об отсрочке.

Кроме того, по данным DOXA, повестки начали разносить в общежитиях МИСИС и РГУ имени Косыгина. Один из получивших документ студентов сказал, что ему настойчиво предлагали пройти срочную службу.

До этого в Госдуме обещали, что изменение системы призыва в России и введение электронных повесток не коснутся студентов и других категорий, которым предоставляется отсрочка. «Какие категории отсрочек были, такие и остаются», — говорил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

В то же время у полиции есть право задерживать призывников, которые уклоняются от армии, говорит руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. «Другое дело, что нельзя выламывать дверь в жилище, заковывать в наручники и доставлять в военкомат, если не возбуждено административное дело. Если такое дело возбуждено, полиция должна показать подтверждающие документы», — отметил юрист.

По его словам, призывнику, которого незаконно доставили в военкомат, нужно постараться ничего не подписывать и покинуть здание. «Можно воспользоваться замешательством военкомов и убежать. Если этого не получается сделать, то ни в коем случае не подписывайте повестки с датой на сегодняшний день и не соглашайтесь проходить медосвидетельствование», — посоветовал Табалов.

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