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Россияне массово продают недвижимость и выезжают из Крыма

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  • 21.04.2023, 14:29
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Россияне массово продают недвижимость и выезжают из Крыма

Бегут в первую очередь мужчины.

Россияне во временно оккупированном Крыму уже сами убегают на Родину. В частности, в последнее время зафиксирован массовый выезд мужчин с полуострова и продажа недвижимости.

Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров. По его словам, в Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании.

Назаров утверждает, что на полуострове значительно увеличилось количество выезжающих на территорию России железнодорожным транспортом, ночными и резервными поездами. Также на полуострове активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.

Более того, по словам спикера, увеличилась и часть населения, которая выражает скептическое отношение к течению и результатам «специальной военной операции».

«В результате в Крыму оккупанты усилили «борьбу с экстремизмом», – говорится в сообщении.

Назаров добавляет, что подобные действия подтверждает и Центр национального сопротивления.

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