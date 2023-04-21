«Они, как спартанцы в Фермопилах, держат оборону всей Беларуси» 1 21.04.2023, 14:48

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О стойкости Полины Шарендо-Панасюк и других политзаключенных.

Депутаты Европейского парламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) призвали освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк. Подчеркивается, что в колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.

Ее муж, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org о последних новостях от Полины и раскрыл секрет ее стойкости даже в жестких условиях.

- В последние четыре месяца от Полины доходит очень мало новостей, информации. Моя жена, как и многие политзаключенные, которые не сломались и держат дальше оборону, находятся в информационном вакууме, практически полной изоляции.

Мы знаем, что Полина уже восьмой месяц находится в помещении камерного типа (ПКТ). Это первый такой случай. Никто из политзаключенных более шести месяцев ранее в ПКТ не находился.

Дело в том, что ей вначале было назначено шесть месяцев ПКТ - это максимальный возможный срок. Но Полина провела также около 80 суток в штрафном изоляторе (ШИЗО), что не засчиталось в нахождение в ПКТ. Так и получились эти 8 месяцев.

Надо понимать, что речь идет про нечеловеческие условия. Камера ПКТ немногим отличается от карцера. Разве что там можно пользоваться минимумом личных вещей и разрешены какие-то прогулки.

По факту, ПКТ это тот же карцер. Отсутствует возможность пользоваться передачами, посылками, нельзя покупать продукты в тюремном магазине. Вот в таких пыточных условиях моя жена держится уже сколько месяцев.

- Почему именно Полину так долго держат в ПКТ и ШИЗО?

- У нее очень много «нарушений». Часть из них — провокации со стороны администрации колонии. К тому же Полина категорически отказывается работать на режим Лукашенко в любом виде. Единственное предприятие, которое работает в Зареченской колонии - это швейный цех по пошиву формы для пограничников и других силовиков.

Понятно, что Полина ни при каких условиях не согласится на такой вид работы. Больше половины «нарушений» у нее именно из-за этого.

- Что известно о состоянии здоровья Полины?

- По отрывистым информациям, которые приходят, известно, что у Полины падает зрение. Еще хочу заявить, что у жены есть хроническое заболевание, связанное с работой печени. Для нормальной работы печени ей нужно раз в полгода принимать курс препаратов, но на все наши обращения из колонии идут отписки, что якобы вся медпомощь ей оказывается и в дополнительных лекарствах она не нуждается. По итогу уже более года Полина не принимает жизненно необходимые препараты, что не может не отразиться на ее состоянии здоровья. Известно, что у Полины обострились заболевания.

Скажу, что нам три недели назад удалось все-таки отослать медицинскую бандероль, которая положена по срокам, но обратной информации нет. Получается, что посылка где-то там застряла. Хотя обычно доставка длится несколько дней. Тем не менее Полина держится. Она остается несломленной, держит линию и не сдается.

- В чем секрет ее стойкости?

- Знаете, Полина в сопротивлении уже два десятка лет. Она начинала с «Молодого фронта», а характер ее закалился в движении «Зубр». Полина - лидер по натуре, ее жизнь — борьба. Сейчас в нечеловеческих условиях ей помогает держаться внутренний стержень. К слову, в жестких условиях она с самого начала заключениях, то есть уже 2,5 года. Это просто колоссальное испытание.

Я призываю международное сообщество обратить внимание на ситуацию с Полиной и другими политзаключенными. Не молчать, а действовать.

- От одного из лидеров оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича нет никакой информации уже более 70 дней. Что может с ним происходить?

- Лукашенко до сих пор не может пережить свое поражение в 2020-ом году. Все его действия не имеют успеха. Ему не дают покоя тысячи политзаключенных, которые продолжают борьбу внутри системы. Казалось бы, они находятся в полной изоляции, их здоровье и судьбы в руках режима, но при этом они продолжают открытое, яркое сопротивление. Одним из самых ярких примеров этого и есть Николай Статкевич.

Его обращения из тюрьмы, слова о ситуации в Беларуси, высказывания о войне с Украиной — это настолько важно и действенно, что каждое его слово из заключения разносится эхом и для белорусов является символом борьбы.

Статкевич, Евгений Афнагель, Алесь Беляцкий, моя жена Полина и другие политзаключенные они, как 300 спартанцев в Фермопилах, держат оборону всей Беларуси за всех нас сейчас.

Лукашенко понимает, что его время у власти заканчивается. В экономическом плане он практически полный банкрот. Он хочет начать торговлю людьми с Западом, но наши бойцы не дают ему это сделать своей непоколебимой позицией.

Последние несколько месяцев режим Лукашенко начал последний бой на истощение против политзаключенных. Он начал физическое давление. Известно, что большинство известных политзаключенных месяцами не выпускаются из подвалов ШИЗО, а их родственники находятся в полном неведении.

Идет колоссальное давление на жену Статкевича Марину Адамович, которая уже практически три месяца без какой-либо информации о нем. Это все очень тяжело выдержать, но мы должны держаться, как наши герои.

- Что мы можем сделать конкретно сейчас для твоей жены, Николая Статкевича и других политзаключенных?

- Нужно добивать режим Лукашенко. Мы видим, как бы ни говори провластные СМИ о том, что «санкции не работают», это совсем не так. Мы видим, что экономика не функционирует, единственный партнер оставшийся у Лукашенко — это Россия. Но РФ сейчас сама переживает не лучшие экономические времена. Она близка к краху и балласт в видео режима Лукашенко ей не нужен. Его могут выкинуть в любой момент.

Мы, родственники политзаключенных, должны противостоять любым попыткам режима обойти санкции, снять их. У многих политзаключенных есть опекуны, «крестные» из Европарламента и других фракций. Они — наш шанс. Любой родственник политзаключенного может даже анонимно написать его опекуну, чтобы он боролся и не снижалось давление на режим в Беларуси.

Это то, что может сделать каждый из нас. Призываю, напишите европейским парламентариям, политикам, призовите к активным действиям на международном фронте и это, уверен, поможет выстоять и нам, и тем, кто находится в заключении. Борьба с Лукашенко идет.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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