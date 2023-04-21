Названы самые красивые автомобили 2023 года 1 21.04.2023, 15:04

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В жюри были выбраны люди из разных уголков мира.

Церемония награждения прошла в Милане в известном Музее дизайна ADI в рамках Недели дизайна в Милане. Были определены победители в трех номинациях.

Жюри конкурса Car Design Award 2023 определило самые красивые автомобили 2023 года в нескольких категориях. Об этом рассказали на сайте премии.

В состав жюри входят журналисты ведущих международных автомобильных изданий. Для объективной оценки были выбраны люди из разных уголков мира.

Премия Car Design Award определяет самые красивые автомобили. Конкурс в 1984 году учредил журнал Auto&Design.

Церемония награждения прошла в Милане в известном Музее дизайна ADI в рамках Недели дизайна в Милане. Победители оглашаются в трех категориях: «Концепт-кары», «Серийные авто» и «Язык дизайна бренда».

Фото: Ferrari | Ferrari Purosangue признали самым красивым серийным автомобилем 2023 года

Победители Car Design Award 2023:

«Концепт-кары» — Genesis X Convertible;

«Серийные авто» — Ferrari Purosangue;

«Язык дизайна бренда» — Ferrari.

В номинации «Серийные авто» второе место досталось команде Toyota. Жюри высоко оценили проделанную работу для нового поколения гибрида Prius.

Третье место в категории досталось команде дизайнеров Jeep. По словам жюри, электрокроссовер демонстрирует развитие бренда, при этом сохраняет традиционные черты дизайна.

Второе место в номинации «Язык дизайна бренда» заняла команда дизайнеров Kia. На третьем месте в номинации расположился бренд Hyundai.

Genesis X Convertible получил награду в категории "Концепт-кары"

Фото: Genesis

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