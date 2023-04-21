СМИ: Российский самолет сбросил на Белгород две бомбы 21.04.2023, 15:18

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О чем умолчали российские власти.

20 апреля российский истребитель-бомбардировщик Су-34 случайно уронил на российский же Белгород авиационную бомбу (или скорее две). Пострадали три человека, повреждены жилые дома и автомобили, один дом отселен.

Журналисты zerkalo.io разбирались, чем мог быть нанесен такой урон, и рассказываем, о чем местные власти, вероятно, предпочли умолчать.

Что известно на текущий момент

В 21.58 по местному (и минскому) времени в Белгороде на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина раздался взрыв. Этот момент позже попал на камеры наблюдения — поэтому время можно определить точно. Сначала слышен звук авиационных двигателей, через несколько секунд — взрыв.

Полное видео падения опубликовали уже 21 апреля местные паблики. По нему можно судить, что случилось.

Сначала предмет падает на землю и зарывается в асфальт. Затем следует довольно мощный взрыв — так обычно детонируют авиабомбы, которые взрываются не при ударе о землю, а чуть позже — чтобы нанести больший урон. Судя по мощности детонации, это фугасная авиабомба.

Местным жителям повезло, что боеприпас упал «в нужном месте в нужное время» — поблизости никого не было. Все ограничилось повреждениями нескольких окрестных домов и автомобилей — одну машину забросило на крышу магазина «Пятерочка». Кроме этого, в земле образовалась большая воронка.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии поврежденного жилья. По его словам, пострадало четыре квартиры и четыре автомобиля по улице Шаландина.

Утром 21 апреля местное издание сообщило, ссылаясь на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, что пострадавший дом на Шаландина расселили, а жителей эвакуировали.

В Минобороны России объяснили произошедшее «нештатным сходом авиационного боеприпаса» с российского самолета Су-34 во время полета над Белгородом.

Почему на Белгород могло упасть две бомбы

Из новостей о событии может сложиться впечатление, что пострадал дом, который находится на том самом перекрестке. Однако это не так. Посмотрите на карту ниже.

Пострадал дом по адресу Шаландина, 15 — повреждена часть балконов со второго по пятый этажи в одном из подъездов. Здание находится примерно в 240 метрах от эпицентра взрыва и отделено от него длинной девятиэтажкой.

В местных группах «ВКонтакте» жители делятся снимками разрушений дома на Шаландина. На некоторых фото ясно видно, что у дома пробит балкон, а ниже заметна небольшая воронка.

Для того чтобы дом получил такие повреждения, в результате взрыва на перекрестке нужно, чтобы некий прочный и тяжелый предмет был подброшен взрывной волной, пролетел по дуге двести с лишним метров, пробил несколько балконов и сохранил достаточно энергии, чтобы еще и зарыться в грунт. Подобное практически невозможно.

Вероятнее всего, предмет упал с большой высоты — скорее всего, с того же самолета, который уронил первую бомбу. Самого предмета пока видно не было, однако это вполне может быть еще одна авиабомба (почему — расскажем ниже).

Сегодня в районе обеда появились новые фотографии дома на Шаландина. Само здание оцеплено спецслужбами, на месте работает техника.

Попало в кадр и место падения неизвестного предмета. Небольшой воронки там уже нет, зато видно, что проводились раскопки — повсюду свежая земля.

Что это за бомба (или бомбы)?

Поскольку самих боеприпасов никто не видел, остается ориентироваться по косвенным признакам. За минуту до взрыва в известном украинском телеграм-канале, сообщающем людям в том числе о вылетах ВКС РФ, появилось предупреждение об угрозе задействования российской тактической авиации около границы с Харьковской областью (Белгородская область как раз с ней граничит). По словам автора поста, самолеты могут использовать КАБ (корректируемые авиационные бомбы). Спустя 17 минут появилось сообщение об отбое угрозы.

Разновидностей корректируемых авиабомб у России не очень много. Буквально на днях, 17 апреля, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал «Радио Свобода» об угрозе КАБ России, возникшей в последние недели. По его словам, россияне стали переделывать обычные фугасные снаряды ФАБ-500 в корректируемые боеприпасы, хотя и весьма неточные.

Преимущество таких авиабомб в том, что они дешевы и могут использоваться вдали от линии фронта. Самолет сбрасывает снаряд в нескольких десятках километров от фронта, после чего может лететь на аэродром — а боеприпас раскрывает крылья и планирует в сторону цели. Перед падением полет авиабомбы можно корректировать по спутнику. Впервые о появлении таких боеприпасов у России мы писали 6 января нынешнего года.

Официально оборудование, делающее корректируемыми обычные бомбы, называется УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Россияне используют такие, например, при штурмах Авдеевки.

Бомба, используемая для переделки — советская ФАБ-500 (фугасная авиабомба массой 500 килограммов), разработанная в 1954 году. Она содержит около 300 кило взрывчатки — сравнимо с крылатой ракетой вроде «Калибра».

В комментарии Юрий Игнат упоминал, что россияне работают над переделкой в корректируемые боеприпасы и более мощных ФАБ-1500 (то есть полуторатонных бомб) — но, на наш взгляд, взрыв на Ватутина-Губкина выглядит недостаточно мощным для такого снаряда. Кроме того, ФАБ-500 — наиболее часто используемая ВКС России авиабомба. Именно такими, например, бомбили Чернигов в начале войны.

Таким образом, ситуация выглядит приблизительно так: российский истребитель-бомбардировщик Су-34 по неизвестной причине случайно уронил на Белгород две бомбы (скорее всего, ФАБ-500). Одна из них не взорвалась, но пробила балкон в доме на улице Шаландина (полутонный боеприпас аэродинамичной формы при сбросе с нескольких километров набирает огромную скорость и вполне может пробить железобетон и без детонации — бомба довольно прочная). Вторая сдетонировала на перекрестке Ватутина и Губкина, чудом никого не убив.

По какой причине бомба отсоединилась от самолета над Белгородом, неизвестно. Нештатные сбросы бомб — нечастое явление, хотя такое и бывает. Так, в 2019 году американский истребитель F-16 уронил учебную бомбу без взрывчатки на село в Японии. Пострадавших не было.

В ходе российско-украинской войны таких инцидентов пока тоже не было — правда, Су-34 ВКС в октябре прошлого года разрушил дом в Ейске Краснодарского края России, тогда погибли 15 человек. Однако истребитель-бомбардировщик сделал это, врезавшись в здание, а не разбомбив его

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