«Виктория Кульша — боец на острие атаки» 21.04.2023, 15:19

Виктория Кульша

Она человек, который не сойдет с намеченного пути.

Бывшего администратора протестного Telegram-канала «Водители 97%», политическую заключенную Викторию Кульшу уже дважды судили в колонии.

Виктория отбывает срок в одной колонии с другой политзаключенной, активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк. Речь идет об ИК № 24 в городском поселке Заречье Гомельской обласи.

Муж Полины Андрей Шарендо в комментарии сайту Charter97.org высказался о ситуации с Викторией Кульшей:

- Действительно, неделю назад прошел суд на мужественной политической заключенной Викторией Кульшей. Виктория — первая политзаключенная даже не среди женщин, а вообще, которая была осуждена по печально известной 411-ой статье (неподчинение администрации - прим.). Срок заключения по ней может продолжаться до бесконечности.

Каждый из этих «накинутых» сроков сопровождается нечеловеческими пытками в помещении камерного типа (ПКТ) и карцере. С этим нельзя мириться и я заявляю, что жизнь Виктории Кульши под угрозой.

Виктория уже несколько раз держала голодовку. Она такой человек, который не сойдет с намеченного пути. Я имею ввиду путь сопротивления режиму Лукашенко. Ее судьба сейчас в наших руках и мы должны выступить общим фронтом в поддержку Виктории. Она тот, можно сказать, простой боец, который находится на острие атаки. Ее имя должно звучать вместе с именами известных политзаключенных.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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