Лукашисты увидели угрозу в детях Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

21.04.2023, 17:34

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И стали вырубать образование на корню.

Как вырубить образование на корню?

Об этом можно смело спрашивать у белорусских властей, сначала закрывших почти все частные школы, а теперь и все частные детсады.

Первое, что хотелось бы сказать, властям не нравится, когда у них забирают деньги. А деньги в частных детсадах, естественно, идут мимо бюджета.

Второе, в частных детсадах делают упор на личность каждого ребенка, им помогают раскрыться и найти в себе не только «полезные для общества навыки», чтобы стать шестеренкой в режиме, а еще и данные, которые помогут им реализоваться в будущем.

Конечно, в частных садиках нет такого упора на патриотическую составляющую — детей не заставляют носить форму, учить стихи и песни, смысл которых они даже не понимают. И вот это то, что сложившемуся в Беларуси режиму и не нравится в частных детсадах.

Власти Беларуси видят детей-выходцев из частных садиков и школ прежде всего как потенциальную угрозу — людей, способных мыслить критически, а значит, оппозиционеров. Чиновники поэтому хором твердят, что родителей вполне удовлетворяет качество образования в государственных садиках и школах.

Но: выходит ребенок из частного детского сада — он читает, пишет, знает основы иностранного языка, и если он приходит в государственную школу, то до второго класса ему просто нечего делать — ему хватает знаний, данных ему в садике.

А вот ребенку, перешедшему из государственного садика в частную школу, будет намного труднее адаптироваться, потому что уровень образования в этих учреждениях отличается разительно.

Вернее, отличался, так как теперь есть только один-единственный вариант получить образование в Беларуси. Но это для простых смертных, не для окружения самого Лукашенко.

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