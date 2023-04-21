Лукашисты увидели угрозу в детях
- Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»
- 21.04.2023, 17:34
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И стали вырубать образование на корню.
Как вырубить образование на корню?
Об этом можно смело спрашивать у белорусских властей, сначала закрывших почти все частные школы, а теперь и все частные детсады.
Первое, что хотелось бы сказать, властям не нравится, когда у них забирают деньги. А деньги в частных детсадах, естественно, идут мимо бюджета.
Второе, в частных детсадах делают упор на личность каждого ребенка, им помогают раскрыться и найти в себе не только «полезные для общества навыки», чтобы стать шестеренкой в режиме, а еще и данные, которые помогут им реализоваться в будущем.
Конечно, в частных садиках нет такого упора на патриотическую составляющую — детей не заставляют носить форму, учить стихи и песни, смысл которых они даже не понимают. И вот это то, что сложившемуся в Беларуси режиму и не нравится в частных детсадах.
Власти Беларуси видят детей-выходцев из частных садиков и школ прежде всего как потенциальную угрозу — людей, способных мыслить критически, а значит, оппозиционеров. Чиновники поэтому хором твердят, что родителей вполне удовлетворяет качество образования в государственных садиках и школах.
Но: выходит ребенок из частного детского сада — он читает, пишет, знает основы иностранного языка, и если он приходит в государственную школу, то до второго класса ему просто нечего делать — ему хватает знаний, данных ему в садике.
А вот ребенку, перешедшему из государственного садика в частную школу, будет намного труднее адаптироваться, потому что уровень образования в этих учреждениях отличается разительно.
Вернее, отличался, так как теперь есть только один-единственный вариант получить образование в Беларуси. Но это для простых смертных, не для окружения самого Лукашенко.
Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»