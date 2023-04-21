Le Monde: Украина может ответить по военным базам в Беларуси 2 21.04.2023, 18:29

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Киев запрашивал у Франции цифровые карты нашей страны.

Цифровые данные о рельефе местности (DTED) составляются с помощью спутников и важны для детализации топографии местности, пишет Le Monde.

DTED не только детально описывают рельеф местности, но и учитывают все преграды (высоковольтные линии, ветровые электростанции, радары, зенитные батареи), которые могут быть опасны для самолета.

Источник во французской армии пояснил изданию, что такие карты объединяют все тактические данные, необходимые для полетов на очень низких высотах, ночью или при плохой видимости.

По мнению эксперта, эти карты, созданные с помощью спутников и постоянно обновляемые, могли бы помочь украинцам настроить беспилотник для нанесения удара по объектам в Беларуси по аналогии с теми, которые они уже не раз наносили в России и на оккупированных территориях, в частности, по аэродрому в Энгельсе.

По информации издания, Украина обратилась к Франции с просьбой о картах Беларуси после того, как ей отказали другие страны антипутинской коалиции.

Франция наряду с другими странами-союзницами помогает Украине разведданными, необходимыми для разработки стратегии и тактики операций.

Париж утверждает, что оказывает только помощь, необходимую для защиты украинской территории, а не для операций на иностранных территориях.

Информация Le Monde «показывает, что Киев всерьез рассматривает возможность проведения операций на территории Беларуси (что совсем не удивляет), — написал в своем телеграм-канале аналитик Александр Фридман. — Цифровая карта, как подчеркивает французское издание, позволяет самолетам и беспилотникам выполнять задачи на малой высоте».

По мнению аналитика, «публикация выставляет Париж в выгодном свете. Макрон по-прежнему видит себя в роли миротворца (в том числе и вместе с КНР), а отказ передать карту подтверждает, что Франция готова помогать Украине защищать свою территорию, но будет противодействовать распространению войны на соседние страны».

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