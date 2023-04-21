Пенсионер из Литвы хотел въехать в Беларусь на угнанном Lamborghini Huracan

Пенсионер из Литвы хотел въехать в Беларусь на угнанном Lamborghini Huracan6
- 21.04.2023, 21:10
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Цена авто — около 200 тысяч евро.
Литовские пограничники не пропустили в Беларусь дорогой Lamborghini Huracan. Выяснилось, что автомобиль находится в базе угнанных транспортных средств. Детали инцидента рассказали в Службе охраны госграницы (СОГГ).
За рулем Lamborghini находится 66-летний литовец. Он перегонял автомобиль из Германии в Беларусь и пересекал границу в пункте пропуска «Шумскас» (на белорусской стороне — «Лоша»).
Во время проверки выяснилось, что транспортное средство 4 апреля этого года угнали в Германии.
Автомобиль стоимостью около 200 тысяч евро отправили на штрафстоянку, а водителя отпустили. В отношении него начато досудебное расследование по факту приобретения или сбыта имущества, полученного преступным путем. За это предусмотрен штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до четырех лет.