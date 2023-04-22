Лукашисты назначили новый суд над Полиной Шарендо-Панасюк 2 22.04.2023, 11:58

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Активистку «Европейской Беларуси» будут судить 16 мая в Речице.

Суд над политзаключенной, активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк может начаться 16 мая в Речице, сообщил ее муж Андрей Шарендо.

«Дата освобождения была назначена на 6 августа 2023 года, но теперь все сроки стерлись», — написал он.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 411 УК («Злостное неповиновение требованием администрации исправительного учреждения»). В апреле Полина получила еще один год колонии по такой же статье.

Напомним, Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Две недели назад к ней допустили адвоката. Но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции. В колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.

Как сообщал сайт Charter97.org, депутаты Европейского парламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) призвали освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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