В Москве за «госизмену» арестовали топ-менеджера оружейного завода 1 22.04.2023, 12:13

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Он занимал пост замначальника испытательной лаборатории.

Федеральная служба безопасности РФ предъявила обвинение в «госизмене» бывшему заместителю начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО и уже продлил арест на два месяца.

Подробности дела не раскрываются. В суде пояснили, что оно содержит материалы под грифом «секретно». По данным ТАСС, Кича вел деятельность «в пользу зарубежных стран».

Официальный представитель «Промтехнологии» сообщил, что мужчина работал на заводе до марта 2021 года. «Ушел от нас по собственному желанию, хотел развиваться, а что было дальше, мы понятия не имеем», — сказал он. Дата задержания Кичи неизвестна.

На предприятии выпускают охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS. Также там проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и модернизации современных высокоточных оружейных систем.

18 апреля Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Сейчас соответствующая статья (257 УК) предусматривает срок от 12 до 20 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей.

С начала 2023 года по делам о госизмене были задержаны уже 17 граждан России. При этом ранее эта статья применялась лишь в единичных случаях. За 3,5 месяца количество дел практически сравнялось с показателем за весь прошлый год, который был исторически рекордным, — 20, по подсчетам «ОВД-Инфо». Большинство из них связаны с войной в Украине.

2022 год ознаменовался массовыми арестами ученых, которые работали в оборонной сфере. В конце июня по подозрению в передаче секретных сведений Китаю был арестован заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер. Его задержали прямо в больнице, где он лежал с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Несмотря на это, ученого отправили в московское СИЗО. Через два дня Колкер скончался.

Также в июне по подозрению в госизмене арестовали главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. 76-летнего ученого заподозрили в предоставлении содержащих гостайну данных о гиперзвуке.

После этого в указанном институте прошли обыски и был задержан его директор Александр Шиплюк. Ему также предъявили обвинение в госизмене и посадили в СИЗО «Лефортово». В институте ученый был заведующим лабораторией, где исследуют проблемы высокоскоростного полета.

20 октября суд приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима еще одного ученого из Сибири. 66-летнего томского физика Александра Луканина признали виновным в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.

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