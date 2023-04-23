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Андрей Санников: Лукашенко хотел ядерное оружие, но стал еще большей марионеткой

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  • 23.04.2023, 9:50
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Андрей Санников: Лукашенко хотел ядерное оружие, но стал еще большей марионеткой

Диктатор испугался, когда начали сбываться его мечты.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-замминистра иностранных дел, глава делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников принял участие в программе телеканала «Белсат» «План Б», где обсуждалась тема размещения российского ЯО в нашей стране.

Андрей Санников считает, что диктатор подставляет Беларусь под ответный ядерный удар:

— Только при Лукашенко стало возможным размещение ядерного оружия в Беларуси. Его это напугало. Диктатор не ожидал, что так быстро начнут сбываться те мечты, которые он использовал как угрозы.

Лидер «Европейской Беларуси» отметил, что реакция на действия Лукашенко и Путина со стороны США и блока НАТО очень слабая:

— Я бы хотел обратить внимание, что война в Украине готовилась на глазах у всего мира, начиная с 2009 года, со времен первых больших учений «Запад-2009», а затем «Запад-2011», «Запад-2013», «Запад-2017». Именно во время учений «Запад-2009» отрабатывался ядерный удар по Варшаве.

Если говорить о цели — Варшава может ей стать, страны Балтии могут быть объектом и так далее. Поэтому нужно реагировать.

Во-первых, между собой договариваются два преступника. Во-вторых — это психически больные люди, которые могут отдать какой угодно приказ. Поэтому я бы рассматривал эти заявления с точки зрения международного мира и безопасности.

Лукашенко всегда хотел встать в ряд государств, которые владеют ядерным оружием, но не значатся ядерными странами. Когда мы вспомним его визит в «Сосны», где еще оставался высокообогащенный уран, он заявил, что «отдал приказ, чтобы все программы здесь выполнялись». Поэтому Лукашенко ставил перед собой задачу, чтобы у него была собственное ядерное оружие. Но сейчас его ситуация не удовлетворяет, ведь он становится еще большей марионеткой.

Как помешать двум диктаторам? Андрей Санников отметил несколько практических шагов:

— Во-первых, НАТО должно позаботиться, чтобы у Украины была возможность защититься от возможного ядерного удара. Должны закрыть небо, должны поставить противовоздушные ракеты.

Во-вторых, должны усиливаться санкции и против режима Путина, и против Лукашенко. Потому что второй или третий санкционный пакет подряд белорусский режим не наказывают.

Также нужно делать все, чтобы выполнялись данные нам обязательства. Потому что я считаю, что нас предали те, кто подписывал Будапештский меморандум. Не только Украина, но и Беларусь брала на себя обязательство избавиться от ядерной оружия и стать неядерный страной, участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

Лидер «Европейской Беларуси» призывает не недооценивать угрозу, исходящую от двух диктаторов:

— В последнем пункте меморандума написано, что когда будет угроза ядерной агрессии против подписантов этого документа, в первую очередь — Украины, государства должны созвать консультации и обсудить эту ситуацию, а также принять меры.

Украина требовала созвать Совбез ООН, больше никто этого не требовал. И хорошо, что требовала, потому что мы увидели позицию Китая, который не поддержал действия Путина и Лукашенко. Считаю, что это уже шаг в правильном направлении.

Поэтому нужно драматизировать и требовать, чтобы были приняты меры. Можно сидеть и размышлять, что «это невозможно». Так ведь и война с Украиной была «невозможной».

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