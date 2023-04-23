Боррель: Страны ЕС должны направить Военно-морские силы к Тайваню 23.04.2023, 16:25

Для обеспечения судоходства в этом районе.

Европейские страны должны направить к Тайваньскому проливу свои Военно-морские силы, чтобы обеспечить судоходство в этом районе.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Journal du Dimanche.

Он отметил, что позиция Евросоюза касательно Тайваня проста и последовательна. Дипломат заявил, что для ЕС существует единый Китай, но «не при любых условиях, и точно не через применения силы».

Боррель отметил, что для Европы важен Тайвань, поэтому необходимо обеспечить мир в этом регионе.

«Европа должна присутствовать в этом вопросе, который волнует нас экономически, коммерчески и технологически. Вот почему я призываю европейские Военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать преданность Европы свободе судоходства в этом чрезвычайно важном районе. В то же время мы должны быть бдительными касательно провокаций и лишних ставок», - подчеркнул дипломат.

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