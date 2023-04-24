Почему ваш телефон зависает и что с этим делать 24.04.2023, 0:00

Четыре шага.

Очень неприятно, когда ваш телефон зависает, иногда это просто затрудняет пользование гаджетом, а в некоторых случаях даже может привести к потере данных — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие пользователи смартфонов, передает «Новое время».

Представьте, что вам нужно было срочно заплатить через телефон, или вы хотели сделать экстренный звонок, но ваш смартфон завис и не отвечает? Некоторые люди «закипают» от подобных ситуаций, и мы их понимаем.

Прежде всего, вы должны понять из-за каких обстоятельств это происходит и что вы можете сделать, чтобы это исправить.

Почему телефон зависает?

Мы рассмотрим пять самых распространенных причин, почему смартфон не работает должным образом, и как этого избежать. Независимо от того, пользуетесь вы телефоном iPhone или Android, эти советы помогут обеспечить бесперебойную работу вашего устройства!

Есть несколько возможных причин, по которым ваш телефон может зависать. Вот несколько быстрых советов, которые могут помочь вам:

Перезапустите телефон

Это может помочь решить временные проблемы. Перезапуск телефона отключает все процессы и приложения, которые могут быть причиной зависания, поэтому, когда вы снова включаете его, вы начинаете все с чистого листа.

Проверьте, достаточно ли свободного места на телефоне

Если в телефоне нет достаточно свободного места, это может привести к его медленной работе. Чтобы проверить количество свободного места на вашем телефоне, откройте настройки телефона и найдите раздел «Хранилище» или «Память». Здесь вы можете увидеть сколько объема занимают ваши файлы и приложения, и сколько еще свободного места осталось.

Если вы видите, что ваш телефон заполнен, удалите файлы, фотографии, видео и приложения, которые вы больше не используете. Также стоит рассмотреть возможность перемещения некоторых файлов на внешнюю память, если это возможно. После этого стоит попробовать перезагрузить телефон, чтобы убедиться, что проблема была решена.

Обновите программы

Приложения, которые не обновлялись давно, могут вызвать проблемы с телефоном. Обновите все приложения на вашем телефоне до последней версии.

Есть проблемные приложения, которые могут зависать, из-за чего телефон не отвечает. Если зависло только приложение, но вы можете получить доступ к остальной части телефона, откройте экран «Последние приложения», чтобы провести пальцем и закрыть приложение.

Помните, что некоторые старые процессоры и процессоры начального уровня могут не справляться с новейшими играми и другими задачами, которые интенсивно используют процессор.

Отключите некоторые функции

Отключите или деактивируйте функции, которые вы не используете например, Bluetooth, GPS, Wi-Fi или мобильный интернет. Это может помочь уменьшить нагрузку на телефон.

Удалите кэш и данные приложений

Если вы обнаружите, что память вашего мобильного устройства истощается кэшированными данными, возможно, вам следует очистить ее. В конце концов, кэшированные данные не являются жизненно важными для производительности приложения или веб-сайта.

Перейдите в Настройки >>> Приложения >>> Выберите программу, которую часто используете (например, браузер) >>> Хранение >>> Очистить данные. Примените этот процесс к другим приложениям, которыми вы часто пользуетесь, чтобы освободить память телефона и уменьшить зависание.

Это может помочь избавиться от ненужных файлов, которые могут повлиять на скорость вашего телефона.

Что делать, если эти советы не работают

Если все вышеперечисленные советы не работают, мы советуем сбросить программное обеспечение телефона. Также известный как сброс до заводских настроек, это исправление даст программному обеспечению вашего телефона новый старт.

Сброс до заводских настроек или форматирование приведет к удалению всех существующих файлов на вашем телефоне, поэтому вам необходимо сначала создать резервную копию файлов, прежде чем делать это.

Смартфоны с улучшенными характеристиками имеют меньшую вероятность зависания по сравнению с бюджетными устройствами с меньшими характеристиками. Независимо от того, какой телефон вы используете, советы, приведенные выше, должны решить проблему зависания телефона.

Если после применения всех этих советов ваш телефон все еще зависает, это должно быть вызвано аппаратной проблемой. В таких случаях советуем обратиться к специалисту, который может помочь решить проблему более детально.

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