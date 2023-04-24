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Севастополь атаковали надводные дроны ВСУ

  • 24.04.2023, 7:30
  • 3,362
Севастополь атаковали надводные дроны ВСУ

Оккупанты сообщают о двух беспилотниках.

В ночь на 24 апреля, так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ отражает атаку надводных беспилотников на город.

«Наш флот сейчас отбивает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», - написал он.

По словам Развожаева, российские силы противоподводно-диверсионного обеспечения сбили один беспилотник, еще один — якобы взорвался сам.

Ранее сайт Charter97.org писал, что два дня подряд украинские дроны атаковали российские военные цели в оккупированном Крыму.

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