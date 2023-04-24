Украинский генерал-полковник показал, как работают «призраки Бахмута»
- 24.04.2023, 14:01
Александр Сырский отметил работу снайперов Сил спецопераций ВСУ.
Командующий Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал работу «призраков Бахмута».
Оккупантов уничтожают снайперы 8 полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ им. князя Изяслава Мстиславича, поделился Сырский в своем канале в Telegram.
«Призраки Бахмута» работают. Снайперы минусуют оккупантов. Отличная работа!, - подписал видео украинский генерал-полковник.
Отметим, что российские захватчики уже длительное время пытаются наступать на Донбассе, в частности, на Бахмутском направлении. За город Бахмут уже длительное время идут ожесточенные боевые действия.