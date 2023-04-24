В Беларуси количество адвокатов уменьшилось на четверть 24.04.2023, 16:17

Защитников привлекали к ответственности за «безосновательное освобождение клиентов от уплаты гонорара».

Количество адвокатов в Беларуси сократилось с 2200 до 1650 человек, говорится в анализе инициативы «Право на защиту», сделанном на основании полученного ей обзора практики применения дисциплинарных взысканий в коллегиях адвокатов за 2022 год, передает «Радыё Свабода».

В отчете отмечается, что в прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 74 адвоката (в 2021-м — 48, 2020-м — 21). Из адвокатских коллегий в 2022 году исключили 27 человек: Минской областной — 13, Минской городской — 9, Гродненской областной — 3, Витебской и Гомельской областных — по одному.

Сообщается, что дисциплинарные производства начинались всеми территориальными коллегиями адвокатов по результатам проверок, а также «на основании жалоб граждан», основании приказов министра юстиции и писем государственных органов.

Отдельные ситуации, описанные в обзоре, «действительно похожи на нарушения правил профессиональной этики адвоката», однако приводятся случаи, «когда обоснованность привлечения к дисциплинарной ответственности вызывает серьезные сомнения».

Так, из коллегии исключили адвоката «которая, имея несколько взысканий, якобы допустила в судебных прениях высказывания неквалифицированного, нетактического и некорректного характера». Другому адвокату вынесли выговор за попытку отвода судьи на основании «доводов, носивших характер предположений и намеков».

- Привлекали адвокатов к ответственности и за то, что они делали какую — то часть работы за меньший гонорар, чем это указано в договоре, или «безосновательно освобождали клиентов от уплаты гонорара», - отмечено в анализе. - Полагаем, что эти посылы, которые вкладываются в такую дисциплинарную практику территориальных коллегий адвокатов, направлены на создание эффекта для адвокатов, оказывающих юридическую помощь в политических делах».

- Явно несправедливо и нарушает свободу выражения мнений привлечение восьми адвокатов к взысканиям в виде выговоров за подписание «обращения белорусских адвокатов и юристов относительно войны в Украине». Адвокаты высказали свою позицию относительно важного общественно-политического события, однако руководство Минской городской и Минской областной коллегий посчитало, что таким образом адвокаты «распространили в интернете недостоверную информацию», — подчеркнуто в документе.

«Право на защиту» обращает внимание на практику привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности за действительно или мнимо совершенные ими административные правонарушения. Так, из коллегий исключили всех юристов, которых судили по статьям о «мелком хулиганстве», «неповиновении законному требованию должностного лица» или «распространении экстремистских материалов».

В прошлом году за административные правонарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 19 адвокатов, из которых 11 — якобы за «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

До 2020 года факты наложения на адвокатов взысканий по ст. 24.3 КоАП не было.

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