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Южная Корея запретила поставки более 740 товаров в Беларусь

  • 24.04.2023, 16:42
Южная Корея запретила поставки более 740 товаров в Беларусь

Запрет касается и автомобилей.

В понедельник, 24 апреля, правительство Южной Кореи ввело новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, о котором пишет Yonhap News Agency.

Южная Корея объявила о решении усилить экспортный контроль основных промышленных товаров в отношении России и Беларуси.

- Это ответ на агрессию РФ против Украины. Решение вступит в силу в пятницу, - говорится в сообщении.

Правительство добавило еще 741 товар, принадлежащих к полупроводникам, химикатам, стали, автомобилям, машинам, квантовым компьютерам и другим вещам, к списку товаров, запрещенных к отправке в Россию и Беларусь. Это значительно увеличило общее количество товаров в списке до 798 позиций.

- Этот шаг был сделан, поскольку велика вероятность того, что эти предметы будут использоваться странами-импортерами для оружия и военных целей. Министерство проведет индивидуальный анализ исключительных случаев поставок в обе страны, - добавили в правительстве Южной Кореи.

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