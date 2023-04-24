Под Костюковичами борются с крупным лесным пожаром 24.04.2023, 16:57

Площадь возгорания превышает 10 гектаров.

Под Костюковичами в Могилевской области борются с крупным лесным пожаром. Площадь возгорания превышает 10 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Ситуацию осложняет сильный ветер — огонь в лесу быстро распространяется. На ликвидации пожара работает шесть единиц техники и более полусотни человек из гослесохраны.

Причину пожара ещё выясняют. Отмечается, что выявить очаг помогла автоматизированная система.

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