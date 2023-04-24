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В Варшаве и Вильнюсе пройдет «Чернобыльский шлях-2023»

  • 24.04.2023, 18:11
В Варшаве и Вильнюсе пройдет «Чернобыльский шлях-2023»

Шествия пройдут 26 апреля.

В 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС белорусские оппозиционные партии, активисты независимых общественных организаций, представители диаспор всего мира проведут традиционную акцию «Чернобыльский шлях-2023», сообщает Charter97.org.

Главным лозунгом этого года станет «Нет ядерному оружию в Беларуси».

Акция пройдет в Вильнюсе, Варшаве и других городах мира.

К «Чернобыльскому шляху-2023 присоединятся граждане Литвы, Польши и Украины.

В Минске акция проводится не будет.

Вильнюс

Место встречи 26 апреля:

18:00 – Лукишская площадь

18:00 – 18:45 Митинг

18:45 – 19:30 Шествие к посольству России

19:30 – 20:00 Выступление, передача Резолюции.

Варшава

Место встречи 26 апреля:

18:00 Предместье Кракова, памятник Копернику

18:00–18:45 Митинг

18:45–19:30 Шествие к Рынку Нового Мяста, к памятнику Марии Складовской-Кюри.

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