В Варшаве и Вильнюсе пройдет «Чернобыльский шлях-2023»
- 24.04.2023, 18:11
Шествия пройдут 26 апреля.
В 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС белорусские оппозиционные партии, активисты независимых общественных организаций, представители диаспор всего мира проведут традиционную акцию «Чернобыльский шлях-2023», сообщает Charter97.org.
Главным лозунгом этого года станет «Нет ядерному оружию в Беларуси».
Акция пройдет в Вильнюсе, Варшаве и других городах мира.
К «Чернобыльскому шляху-2023 присоединятся граждане Литвы, Польши и Украины.
В Минске акция проводится не будет.
Вильнюс
Место встречи 26 апреля:
18:00 – Лукишская площадь
18:00 – 18:45 Митинг
18:45 – 19:30 Шествие к посольству России
19:30 – 20:00 Выступление, передача Резолюции.
Варшава
Место встречи 26 апреля:
18:00 Предместье Кракова, памятник Копернику
18:00–18:45 Митинг
18:45–19:30 Шествие к Рынку Нового Мяста, к памятнику Марии Складовской-Кюри.