В районе Кременной позиции россиян расположены в 100 метрах от украинских 24.04.2023, 18:43

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На Луганском направлении проходят стрелковые бои с оккупантами.

Офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко отметил, что на Луганском направлении проходят стрелковые бои с противником

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Оккупанты обустраивают окопы, блиндажи. Корректируем нашу артиллерию, чтобы им не поздоровилось. Каждый день динамика интенсивная, каждый день происходят стрелковые бои. Потому что наши позиции достаточно близко расположены к оккупантам, 100 метров и ближе. Бывает, что к нам подходят до 50 метров. Сказать, что это вагнеровцы, я не могу. Наверное, это мобилизованные и те, кто еще остался и не был убит из так называемых ДНР-ЛНР», - подчеркнул Дорошенко.

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