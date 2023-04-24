Аркадий Добкин открыл офисы EPAM в Колумбии 4 24.04.2023, 18:59

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IT-компания с белорусскими корнями объявила об открытии офисов в Боготе и Медельине.

Американская IT-компания с белорусскими корнями объявила об открытии офисов в Боготе и Медельине, пишет dev.by. В новых офисах побывал CEO компании Аркадий Добкин.

«Медельин становится эпицентром талантов и цифровой трансформации, и мы рады быть частью этого ключевого технологического хаба», — написано на официальной странице EPAM в LinkedIn.

На сайте компании открыты 39 вакансий в Колумбии.

В 2021 году EPAM купил колумбийскую компанию S4N, которая разрабатывает ПО для крупнейших в мире розничных сетей, страховых и авиакомпаний.

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