Аркадий Добкин открыл офисы EPAM в Колумбии

Аркадий Добкин открыл офисы EPAM в Колумбии4
- 24.04.2023, 18:59
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IT-компания с белорусскими корнями объявила об открытии офисов в Боготе и Медельине.
Американская IT-компания с белорусскими корнями объявила об открытии офисов в Боготе и Медельине, пишет dev.by. В новых офисах побывал CEO компании Аркадий Добкин.
«Медельин становится эпицентром талантов и цифровой трансформации, и мы рады быть частью этого ключевого технологического хаба», — написано на официальной странице EPAM в LinkedIn.
На сайте компании открыты 39 вакансий в Колумбии.
В 2021 году EPAM купил колумбийскую компанию S4N, которая разрабатывает ПО для крупнейших в мире розничных сетей, страховых и авиакомпаний.