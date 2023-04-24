Получи, сосед, гранату Сергей Канев

24.04.2023, 19:14

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Вывезенное с войны оружие привело к вспышке насилия с применением огнестрела в России.

Еще не найдены тысячи «стволов», потерянных или похищенных у российских военных в горячих точках на Северном Кавказе, а в Россию хлынул новый поток оружия — из Украины. По данным Генпрокуратуры, начиная с апреля 2022 года, число преступлений в России, связанных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, выросло на 32%, и эти цифры могут быть занижены. Больше всего оружия оказалось в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях, а также в Москве. В числе лидеров по воровству оружия — элитные части Минобороны, псковские десантники, спецназ ГРУ и подразделения внутренних войск МВД.

«Кинул гранату во двор знакомому»

Оружия в России стало так много, что в последнее время, судя по новостям, только слепой не натыкался на забытые кем-то пистолеты, автоматы или гранаты. Так, 20 марта в городе Кимры Тверской области медсестра нашла гранаты после отъезда жильца, которому она сдавала квартиру. Полиция также изъяла пистолеты, патроны и тротиловые шашки. 3 марта в Новокузнецке в сумке на автобусной остановке нашли пакет с боевыми грантами РГД-5 и Ф-1. А 15 марта в Одинцовском районе инспекторы ГИБДД задержали жителя Алтайского края Акрома Чоршанбиева. В багажнике его автомобиля обнаружили два автомата Калашникова и патроны. Задержанный сообщил, что воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера и направлялся в отпуск.

Все чаще россияне, подвыпив, используют боевые автоматы, чтобы пострелять в воздух для развлечения. Так, 16 марта в подмосковном поселке Голубое на Парковой улице пьяный местный житель принялся палить из автомата в воздух. У него нашли автомат Калашникова и более 240 патронов. 9 марта в городе Дальнегорске Приморского края двое пьяных мобилизованных устроили на улице стрельбу из автомата. На допросе в полиции они сообщили, что просто хотели попугать местных жителей. А в конце февраля в Реутове был задержан житель, решивший отметить свадьбу стрельбой в воздух из АКМ. Ранее в том же месяце за стрельбу из автоматов в воздух задержали четырех московских студентов.

Развлечения с грантами тоже набирают в народе популярность. 14 января на хуторе Тоненькое под Белгородом мобилизованный сержант Дмитрий Л. ради шутки бросил на улице гранату. Однако он не учел, что рядом находился склад боеприпасов, и снаряды сдетонировали. В итоге погибли трое сослуживцев сержанта и еще 18 человек получили ранения. Плюс полностью сгорели поселковый клуб и школа. А 25 декабря взрыв прогремел в Воронеже, рядом с кафе «Людмила». Как выяснили следователи, виновниками происшествия оказались военнослужащие в/ч 29760 сержант Артем Шаповалов и рядовой Иван Киреевский, прибывшие в командировку из оккупированной части Харьковской области. По предварительным данным, сильно выпившие Шаповалов и Киреевский вытащили чеку из гранаты, но вставить ее обратно не смогли. Тогда они кинули гранату в мусорный бак. В результате взрыва пострадал прохожий и повреждено здание кафе.

Разумеется, есть и те россияне, которые используют попавшее к ним в руки оружие не для развлечения. Так, 6 марта в Домодедово полицейские задержали 38-летнего гражданина, у которого обнаружили гранату Ф-1. По данным полиции, он собирался взорвать местный военкомат. Как выяснилось, задержанный был мобилизован в октябре прошлого года и проходил подготовку на территории Курской области, но сбежал из воинской части.

Чаще всего боевое оружие используется россиянами в бытовых конфликтах. На днях получил пятилетний срок житель поселка Северный Белгородского района. В прошлом году, подвыпив, он решил выяснить отношения со знакомым, который задолжал ему деньги. Должника не было дома, и подсудимый кинул гранату во двор, где в тот момент находилась жена заемщика (она не пострадала). А в декабре 2022 года вернувшийся из Украины «доброволец» Владимир Якимов застрелил свою жену Викторию, заподозрив ее в измене. Как выяснили журналисты, военные медики обнаружили у Якимова воспаление околоносовых пазух и отправили его домой на лечение. По данным региональных СМИ, Якимов убил жену из табельного пистолета.

Подобные инциденты — следствие огромного потока боевого оружия, хлынувшего в Россию, после начала полномасштабного вторжения в Украину. Широкое бесконтрольное распространение оружия будет иметь самые трагические последствия. Об этом можно с уверенностью судить хотя бы только потому, что эта волна — не первая.

Прощай, оружие!

Согласно оперативной базе МВД «Утраченное оружие», во время боевых действий в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Грузии федеральные войска потеряли 9606 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Наибольшие потери пришлись во время боев за Грозный в 1995 году: только автоматов Калашникова разных модификаций, пистолетов, гранатометов и снайперских винтовок потеряли 1728 штук.

Рекордсмен по количеству утерянного оружия и боеприпасов — 166-я отдельная мотострелковая бригада, в которой в 1994–1995 годах по контракту служил небезызвестный Игорь Гиркин (Стрелков). Во время боев за Грозный, Шали и Шатой бригада безвозвратно потеряла 204 единицы оружия и боеприпасов: 13 ракетниц, 29 пистолетов Макарова, 74 автомата Калашникова, 19 «лимонок», 23 гранаты (РГД), 5 станковых пулеметов (СП-18), 10 пулеметов Калашникова, 25 подствольных гранатометов, 2 крупнокалиберных пулемета (НСВТ), 4 гранатомета (РПГ-7Н, РПГ-7В). Большинство «стволов» и гранат чеченские ополченцы захватили у сдавшихся в плен бойцов бригады, другие были утеряны во время боев или похищены из оружейных пирамид.

За расправы над гражданским населением бойцов бригады называли «бешеными». «Блокировали поселок, заходили в дома и первым делом искали жратву и спиртное. Еще сразу забирали золото, ковры, кур и скот. На блокпостах шерстили водителей. Сейчас смотрю видео из Украины — ничего не изменилось», — сообщил The Insider бывший боец бригады, попросивший не указывать его имя.

По словам все того же источника, учет оружия в бригаде практически не велся и многие бойцы брали домой «сувениры». Так, 20 июня 1996 года в Москве на станции метро «Курская» был задержан контрактник из в/ч 22033 Валерий Мордвинов, у которого милиционеры обнаружили две гранаты РГД-5. А получивший ранение в Грозном Сергей Волков днем лечился в военном госпитале имени Бурденко, а ночью выбирался из больничной палаты и занимался грабежами. Для запугивания жертв контрактник использовал гранату Ф-1 и штык-нож.

«Сувениры» с фронта всплывали в том числе в самых неожиданных местах. К примеру, в сентябре 2001 года дежурному ОВД «Зябликово» поступило сообщение о взрыве в квартире на ул. Мусы Джалиля, дом 4 корпус 2. Прибывшие на место оперативники обнаружили тела Виктора Ястребцова и его сына Сергея. В прихожей находились жена Ястребцова, получившая осколочные ранения обеих ног, и контуженая внучка Юлия, учащаяся 4-го класса. После предварительного опроса родственников выяснилось, что во время совместного распития спиртных напитков мужчины поругались, и тогда Ястребцов-старший достал гранату РГД-5 и бросил на пол. По словам потерпевшей, гранату тестю привез знакомый офицер из бригады «бешеных».

Кстати, сейчас некоторые бывшие бойцы бригады воюют в Украине. Один из них, Алексей Хмелев, подписал контракт с в/ч 45377 и был отправлен в «ЛНР». 6 октября 2022 года его родственникам пришла похоронка. Как пишут в соцсетях, вместе с Хмелевым погибли еще 5 сослуживцев.

Второе место по утерянному оружию занимает 428-й мотострелковый полк, воевавший в Чечне и потерявший там половину личного состава. В ходе боевых действий офицеры и солдаты полка «посеяли» среди прочего 117 автоматов Калашникова и 11 подствольных гранотометов. На третьем месте по потерям оружия — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова, потерявший в боях 88 АКС-74, 17 пулеметов Калашникова и 27 подствольных гранатометов. С началом агрессии против Украины псковские десантники должны были войти в Киев, но, понеся большие потери, окопались в теперь уже известной на весь мир Буче. Четвертую позицию занимает в/ч 23562, которая при штурме Грозного потеряла 54 автомата Калашникова, а также пулеметы и гранатометы.vСледом идет в/ч 29483, которую из Владикавказа перебросили в Чечню. В боях было потеряно 74 ствола. Впрочем, эта воинская часть успела прославиться и раньше: с 1988 по 1993 год с воинского склада исчезли 806 единиц огнестрельного оружия и гранат. Затем половина похищенного оружия пополнила арсеналы армянской и грузинской ОПГ, а также бандитов из столичного района Солнцево и подмосковного Долгопрудного.

«Космонавты», насильники и «предатели»

Свою лепту в статистику по потерям оружия и боеприпасов внесли ОМОН и внутренние войска МВД (сейчас эти подразделения входят в Росгвардию). Самая большая партия оружия была украдена со складов МВД 22 июня 2004 года, когда боевики напали на Назрань. Тогда были убиты 98 человек, 104 получили ранения, а нападавшие захватили 866 пистолетов, винтовок, автоматов и гранатометов.

В том числе из сейфов следователей пропали хранившиеся там вещдоки заказных убийств: 7 итальянских пистолетов-пулеметов «Beretta», 4 чешских пистолета «Ceska Zbrojovka», 14 обрезов и один польский ствол VIS-35 1934 года выпуска.

Другая крупная пропажа оружия из арсеналов МВД случилась 6 августа 1996 года, когда чеченские ополченцы захватили Грозный. Местные стражи порядка разбежались, и из здания УОП при МВД Чечни были похищены 162 пистолета Макарова, 13 автоматов Калашникова, 9 ручных пулеметов, 18 пистолетов-пулеметов ПП-90 и 4 дробовика КС-23М (всего из оружейки исчезло 249 единиц оружия).

Из других подразделений МВД можно отметить 2-й ордена Кутузова полк особого назначения. Раньше бойцы охраняли массовые мероприятия и футбольные матчи, а с переходом в Росгвардию их подключили разгонять дубинками оппозиционные митинги, и москвичи прозвали их «космонавтами». Начиная с 1992 года, «космонавты» потеряли 208 единиц огнестрельного оружия. Так, 31 октября 1992 года в Назрани боевики без единого выстрела захватили 5 пистолетов Макарова, 92 АКС-74, 21 пулемет Калашникова, 17 подствольных гранатометов и 4 снайперские винтовки Драгунова. Через пять лет один из автоматов обнаружили в тайнике недалеко от Загородного шоссе в Москве.

Во время боев в Чечне полк утратил еще 52 ствола и две спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. А в 1998 году проверка выявила пропажу на складе 4 АК-74.

Криминальные сводки МВД того времени пестрят преступлениями, совершенными бойцами 2-го полка. Вот некоторые из них: 7 февраля 1995 года на станции метро «Комсомольская» задержан лейтенант Игорь Алейник. При обыске у него обнаружили гранату РГД-5, ракетницу и противопехотную мину. 22 марта 1997 года в милицию обратилась продавщица палатки Зинаида Федорова и сообщила, что к ней ворвались трое неизвестных и, угрожая физической расправой, похитили несколько бутылок водки и сигареты. По горячим следам оперативники задержали трех бойцов в/ч 3186 — Савченко, Елисеева и Голикова. Похищенное изъято. 31 января 2002 года в Мытищах инспекторы ГИБДД остановили жигули, в которых находились майор Евгений Нифонтов, капитан Роман Лебедев и старший лейтенант Валерий Бурдеев. В багажнике автомобиля обнаружена РГД-5. 7 февраля 2004 года в дежурную часть обратилась несовершеннолетняя Марина П. и сообщила, что двое неизвестных в военной форме затащили ее в подъезд и поочередно изнасиловали. По приметам были задержаны бойцы полка Неровных и Дроздов. 4 мая 2004 года из парка Кузьминки-Люблино были доставлены два подростка Алексей К. и Павел О., которые сообщили, что на тропинке на них напал неизвестный с ножом и стал требовать деньги. Перепуганные подростки отдали грабителю мобильный телефон и 50 рублей. На выходе из парка был задержан военнослужащий в/ч 3186 Сергей Левченко. 19 октября 2006 года в УБОП МВД обратился ефрейтор Дмитрий Фролов и сообщил, что начальник инженерной службы в/ч 3186 майор Репин А. А. вымогает у него 15 тысяч рублей, а случае отказа грозится отправить Фролова в Чечню, где его и похоронят. В момент передачи денег на территории ОДОН им. Дзержинского Репин был задержан.

Дальше по пропажам оружия идет 81-й оперативный полк внутренних войск МВД. В 1992–1994 годов бойцы полка принимали участие в Осетино-ингушском конфликте и двух чеченских войнах. Во время боев в Чечне утеряно 28 автоматов. Плюс, как указано в базе МВД, 19 марта 1996 года в Урус-Мартане ушли в самоволку сержант Александр Гладких и рядовой Владимир Пинаев, прихватив два АК-74.

Между тем история исчезновения Гладких и Пинаева до сих пор вызывает много вопросов. Через месяц после того, как их родители получили последние письма от сыновей, к ним с обыском пришли оперативники. Они сообщили, что оба военнослужащих объявлены в федеральный розыск, и предложили указать место, где те прячутся. Обеспокоенные родители сразу отправились на поиски в Чечню.

Командование полка заявило родителям, что их сбежавшие сыновья предали Родину и говорить о них не имеет смысла. Во время поиска родители осмотрели сотни тел солдат в вагонах-рефрижераторах, встречались с полевыми командирами и опрашивали пленных, а однажды их чуть было не расстреляли омоновцы на блокпосте в Старых Атагах. Только через три месяца тела солдат случайно обнаружили в пятистах метрах от расположения полка. Оружия при них не оказалось. По всей видимости, их в темноте расстреляли свои же часовые и трупы сбросили в яму. Однако командир полка, еще недавно называвший убитых трусами и предателями, тут же выдвинул другую версию: дескать, Гладких и Пинаев приняли неравный бой с боевиками и погибли как герои. И даже предоставил свидетелей. Приказом командования обоих наградили орденами Мужества (посмертно), а на школе, где учился Пинаев, установили памятную табличку. Но даже после торжественных похорон к родственникам наведывались участковые и спрашивали про пропавшие автоматы.

10 автоматов и 2 гранатомета потеряла в/ч 3219, 6 — в/ч 3703. В/ч 3692 лишилась пистолета Макарова, двух АК-74 и двух крупнокалиберных пулеметов. Вдобавок заместитель начальника штаба в/ч 3692 Андрей Воронков забыл свой ПМ в частном такси, и тот пропал с концами.

К статистике потерь нужно добавить 2325 единиц оружия, похищенных из воинских арсеналов в мирное время. В федеральном розыске числятся 205 пистолетов и автоматов, украденных со склада в/ч 83589 (Калининградская область), 110 — из в/ч 13008 (Ленинградская область), 88 — из в/ч 51866 (российская военная база в Армении), 29 — из в/ч 11411 (Калининградская область), 57 автоматов исчезли из в/ч 7474 (Казань), 29 растворились в в/ч 11341 (Могилев), 37 — со склада УВД Ингушетии, 46 единиц похитили из в/ч 2386 (Мардакан), 72 — из в/ч 40491 (Крымск), 366 автоматов — из в/ч 56178 (Эстония), и этот список можно продолжать до бесконечности.

42 ПМ и 3 пистолета Стечкина потеряли сотрудники управления ФСБ по Тюменской, Псковской, Омской, Тульской, Рязанской, Свердловской, Пензенской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, а также чекисты из Краснодарского края, Приморья и Татарстана.

В базе «Утраченное оружие» примерно четверть информации засекречена. К примеру, 24 сентября 1995 года были украдены 117 ручных гранотометов РПГ-26 «Аглень». Однако с какого военного склада пропали гранатометы, не уточняется, а в графе «Фабула» лишь указано: «Данные представлены командованием группировки ВВ МВД по Чеченской республике».

Тем временем похищенные в горячих точках и со складов оружие и боеприпасы разошлись по всей стране. Например, с 1995 по 2015 год, пока не засекретили статистику, только в столичном регионе гранаты взрывались 512 раз (погибли 86 человек), гранатометы применялись киллерами 84 раза, преступники использовали 196 противопехотных мин, а на местах преступлений были брошены 465 «калашей» и пистолетов с глушителями. И это не считая тонны оружия, обнаруженного в бандитских тайниках или привезенных военнослужащими из командировок. Причем значительная часть «стволов» не значится в розыскных базах МВД.

Сергей Канев, The Insider

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