Погранслужба Латвии: Белорусские службы режут и ломают ограждение на границе 4 24.04.2023, 19:29

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Лукашисты выталкивают нелегалов в соседнюю страну.

Латвийские пограничники ожидают, что с приближением лета риски нелегальной миграции на границе с Беларусью возрастут. Также отмечается, что белорусские службы режут и ломают ограждение на границе, «чтобы вытолкнуть нелегалов в Латвию». Об этом агентству LЕТА заявил начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс, сообщает Delfi.

Мигранты во время кризиса на белорусско-польской границе. 2021 год. Фото: Reuters

Гунтис Пуятс отметил, что ситуация на границе Латвии и Беларуси для их службы сейчас остается напряженной, а с приближением лета риски, скорее всего, возрастут: в более теплых погодных условиях можно дольше оставаться на открытом воздухе, и пересечь границу становится легче.

Также Пуятс сказал, что представители белорусских служб наносят ущерб латвийской пограничной инфраструктуре.

— Они повреждают постоянное ограждение. Режут и ломают. Белорусские службы продолжают обеспечивать [попадание нелегалов в Латвию] и наносят ущерб латвийской инфраструктуре, чтобы вытолкнуть нелегалов в Латвию, — сообщил Пуятс.

На вопрос, как ГПО Латвии реагирует на такие действия, Пуятс ответил, что их сотрудники не нарушает границу Беларуси и не наносит ущерба пограничной инфраструктуре этой страны.

— Если нам удастся поймать их [нелегальных мигрантов] в Латвии, мы их обязательно задерживаем, — сказал он.

Напомним, иранская авиакомпания Mahan Air начала дважды в неделю выполнять регулярные рейсы по маршруту Тегеран — Минск — Тегеран. А на прошлой неделе Иран заявил, что хочет упрощения визового режима с Беларусью.

Страны Балтии и Польша выразили озабоченность возобновлением авиасообщения между Минском и Тегераном, там считают, что это может усугубить миграционный кризис.

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