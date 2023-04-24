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Что делать, если телефон сильно разряжается за ночь

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  • 24.04.2023, 19:34
  • 2,212
Что делать, если телефон сильно разряжается за ночь

Нужно отключить одну функцию.

Многие сталкивались с тем, что мобильный телефон быстро разряжается за ночь. Исправить это можно всего за одну минуту.

Как говорят эксперты, в таком случае речь идет не об износе аккумулятора.

По мнению специалистов, главная причина быстрой разрядки батареи телефона — автоматическое обновление приложений.

Все дело в том, что умолчанию эта функция включена в магазине приложений Google Play. Если выходит обновленная версия ПО, то начинается загрузка новых компонентов.

Как решить эту проблему?

Зайдите в «Настройки»

Найдите раздел «Автообновление приложений»

Далее выберите пункт «Никогда».

Если этот лайфхак не помог, то убедитесь в том, что на ночь вы выключили Wi-Fi, 4G, GPS и закрыли приложения. Если этого не сделать, то ваш мобильный телефон может разрядиться буквально за несколько часов.

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