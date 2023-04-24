Российская армия в Белгородской области начала распродавать оружие 1 24.04.2023, 19:59

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Что известно.

ФСБ заподозрила военных в Белгородской области в торговле оружием. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудники спецслужбы задержали двух жителей Белгородской области. Их подозревают в попытке продать оружие, которое они сами купили у военных вблизи границы с Украиной.

Во время обыска у подозреваемых изъяли два автомата Калашникова и 387 патронов. Они собирались продать оружие. Фигуранты находятся под домашним арестом, следствие продолжается.

За 2022 год число преступлений с использованием огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчаток в России выросло на треть по сравнению с 2021 годом, до 6,2 тысяч случаев. Больше всего эпизодов МВД зафиксировало в регионах на границе с Украиной. Так, в Курской области количество преступлений с использованием оружия увеличилось на 671,4%, а в Белгородской области — на 290,5%.

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