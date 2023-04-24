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ВСУ уничтожили российский танк и его экипаж на Бахмутском направлении

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  • 24.04.2023, 20:24
  • 2,940
ВСУ уничтожили российский танк и его экипаж на Бахмутском направлении

Видеофакт.

Артиллеристы 45-й бригады уничтожили российский танк и его экипаж на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на российский танк артиллеристы опубликовали в соцсетях.

На записи сняты несколько прямых попаданий во вражеский танк и попытки вражеских танкистов эвакуировать своего раненого и убежать от прицельного огня украинских военных.

«45 ОАБр. Минус танк. Бахмутское направление!» - отмечают в сообщении артиллеристы.

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