Telegram-канал: Белорусским чиновникам начали угрожать 5 25.04.2023, 8:23

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В стране обострилась шпиономания.

Telegram-канал «Беларуская выведка», который специализируется на инсайдах из высших эшелонов власти, пишет об обострении «шпиономании» в КГБ:

— Грядет волна арестов по «шпионским» делам. Подробности выясняем. Пока известно: отрабатывают всех, кто имел тесные связи с Украиной по бизнесу, имеет бизнесы, связанные с Польшей и Литвой.

В администрации Лукашенко запущен нарратив, что все, кто имеют планы уйти с госслужбы в такой напряженный период - рассматриваются как дезертиры. Это касается всех высших органов государственной власти и высшего звена руководства силового блока. Грозят «черной меткой» и поднятием компроматов.

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