закрыть
25 апреля 2023, вторник, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Telegram-канал: Белорусским чиновникам начали угрожать

5
  • 25.04.2023, 8:23
  • 7,390
Telegram-канал: Белорусским чиновникам начали угрожать

В стране обострилась шпиономания.

Telegram-канал «Беларуская выведка», который специализируется на инсайдах из высших эшелонов власти, пишет об обострении «шпиономании» в КГБ:

— Грядет волна арестов по «шпионским» делам. Подробности выясняем. Пока известно: отрабатывают всех, кто имел тесные связи с Украиной по бизнесу, имеет бизнесы, связанные с Польшей и Литвой.

В администрации Лукашенко запущен нарратив, что все, кто имеют планы уйти с госслужбы в такой напряженный период - рассматриваются как дезертиры. Это касается всех высших органов государственной власти и высшего звена руководства силового блока. Грозят «черной меткой» и поднятием компроматов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов