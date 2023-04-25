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Границы ЕС со стороны Беларуси штурмовали 120 нелегалов

  • 25.04.2023, 9:32
  • 1,318
Границы ЕС со стороны Беларуси штурмовали 120 нелегалов
Иллюстративное фото

Четыре гражданина Эфиопии форсировали пограничную реку Свислочь.

Пограничные службы Польши, Литвы и Латвии в понедельник 24 апреля столкнулись с попытками 120 мигрантов перебраться через границу с Беларусью.

В Литве пограничники сообщили о 14 мигрантах, в Латвии — о 28. Польская Пограничная охрана за понедельник зарегистрировала попытки 78 мигрантов перебраться через границы. При этом четыре гражданина Эфиопии форсировали пограничную реку Свислочь.

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