Британская разведка: Российская армия «залегла» в ожидании контрнаступления ВСУ 25.04.2023, 9:35

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В апреле потери россиян упали на треть.

После неудачного наступления зимой российская армия «залегла» в ожидании контрнаступления ВСУ.

Среднесуточное количество потрей России в апреле 2023 года, скорее всего, упало примерно на 30 процентов. Это произошло после очень больших потерь россиян в январе-марте 2023 года.

Как отмечают аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании, обнародованные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины цифры свидетельствуют об уменьшении среднесуточных потерь россиян с 776 в марте до средних 568 в апреле. В Минобороны Великобритании отмечают, что не могут точно подвередить данные Украины, но тенденция точная.

«Потери России, скорее всего, снизились, поскольку их попытка зимнего наступления не достигла поставленных целей, и российские силы сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям», - отмечают аналитики.

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