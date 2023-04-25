В Гродно осудили гражданина Польши за «агентурную деятельность» 1 25.04.2023, 10:07

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Приговор вынес судья Анатолий Заяц.

Правозащитному центру «Весна» стало известно, что еще 22 марта Гродненский областной суд приговорил гражданина Польши Ежи Живалевского к 4 годам лишения свободы.

Судья Анатолий Заяц признал его виновным по ст. 358-1 УК («агентурная деятельность»). Подробности дела не приводятся.

Известно, что Живалевский - уроженец Белосточчины, женат на белоруске.

Отметим, что 4 апреля председатель КГБ Иван Тертель заявил лукашенковским СМИ «нами задержано некоторое количество граждан Польши при осуществлении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории».

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