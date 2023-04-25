Российские оккупанты ударили по центру Купянска
- 25.04.2023, 10:56
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Погибла работница музея, есть раненые.
Число раненых в результате обстрела россиян центра Купянска Харьковской области Украины во вторник, 25 апреля, возросло до десяти. Президент страны Владимир Зеленский сообщил о гибели работницы Краеведческого музея.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, трех человек госпитализировали, еще у семи — легкие повреждения. Им оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми находятся двое гражданских.
Зеленский обещает, что причастные к военным преступлениям понесут «безжалостную ответственность». Полиция Харьковской области показал последствия атаки РФ, пишет New Voice.
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