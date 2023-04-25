Путин уволил целый ряд генералов после провалов в Украине 25.04.2023, 11:10

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Главу Кремля разозлило поражение под Угледаром.

Российский диктатор Владимир Путин своим недавним указом уволил или отправил в отставку ряд высокопоставленных командующих армией РФ, руководивших оккупационными войсками в Украине, пишет Институт изучения войны.

Российские «военкоры» предполагают, что Владимир Путин 20 апреля распорядился о дополнительных перестановках в военном командовании. Так, по данным автора пропагандистского паблика Vоэнкор Котенок, диктатор подписал указ о ряде кадровых изменений: в частности Путин формально уволил командующего Восточного военного округа генерал-полковника Рустама Мурадова (о вероятном отстранении Мурадова стало известно в конце марта).

«Военкор» отметил, что увольнение военачальника, вероятно, было результатом катастрофического для оккупационных сил наступления на Угледар, что привело к серьезным потерям как личного состава, так и военной техники армии РФ. Также в сообщении говорится, что согласно указу Путина вынуждены уйти в отставку генерал армии РФ Александр Дворников, который, как сообщалось, командовал российскими войсками в Украине в апреле 2022 года; бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев, а также ряд других неназванных командующих.

В ISW напоминают, что эти сообщения о новых кадровых изменениях в составе военного командования армии РФ появились после недавнего сообщения Кремля об отстранении командующего Тихоокеанским флотом России адмирала Сергея Авакянца (19 апреля). Еще один российский «военкор»-пропагандист Александр Сладков утверждает, что Авакянцу якобы поручено «создать и наладить работу совершенно новой организации».

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