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«75 дней неизвестности»: От Николая Статкевича по-прежнему нет сведений

  • 25.04.2023, 11:19
«75 дней неизвестности»: От Николая Статкевича по-прежнему нет сведений
фото: charter97.org

Политзаключенный уже 1030 дней находится за решеткой.

Уже 75 дней (два с половиной месяца) Марина Адамович не получает никакой информации о состоянии своего мужа, одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича.

«1030 дней за решеткой. 75 дней неизвестности», — написала вчера Марина Адамович в «Фейсбуке».

Жена политзаключенного ранее писала, что не только не получает писем от Статкевича, но и не имеет ответов от официальных инстанций, куда она также присылает обращения.

«Вероятно, единственный «закон», который действует, это — «иногда не до законов». Последние силы уходят не на то, чтобы жить, а на то, чтобы не проклинать. Они сами с этим справятся. Все проходит, а душа бессмертна. Пока я об этом помню. Но очень тяжело», — писала она.

Николая Статкевича задержали 31 мая 2020 года, за два месяца до президентских выборов. В декабре 2021 года его осудили на 14 лет лишения свободы в условиях усиленного режима, срок он отбывает в глубокской колонии в одиночной камере.

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