Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели 25.04.2023, 11:46

Прогноз по Беларуси на 25-27 апреля.

25 апреля погодные условия ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы, и неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, пишет pogoda.by.

Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами по западу сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, по западу до +11°С, максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление будет падать. Похолодает.

26 апреля погодные условия будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать холодная неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер южный с переходом на западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +3..+10°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +9°С по западу до +20°С по северо-востоку страны.

27 апреля сохранится влияние холодной неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер ожидается западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+6°С, максимальная днем +9..+16°С

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