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СМИ: Российские инвесторы жалуются на невыплату по белорусским еврооблигациям

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  • 25.04.2023, 12:09
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СМИ: Российские инвесторы жалуются на невыплату по белорусским еврооблигациям

Держатели облигаций собираются обратиться в белорусский Минфин.

Российские инвесторы жалуются на то, что не могут второй месяц получить выплаты за погашение белорусских еврооблигаций. Как сообщают «Ведомости», инициативная группа держателей облигаций уже обращалась с жалобами в Банк России, а теперь напрямую написала в белорусский Минфин. Издание располагает копией письма.

Министерство финансов Беларуси объявило о погашении выпуска еврооблигаций объемом в 800 млн долларов 28 февраля. Выплаты были произведены в белорусских рублях. Также был оплачен купон по этому выпуску и доходы еще по трем выпускам на 57,2 млн долларов.

«Ведомости» сообщают, что в тематическом телеграм-канале о ситуации с белорусскими облигациями состоит 280 человек. В российских ведомствах издание заверили, что специалисты российского Центробанка вместе с белорусскими коллегами обсуждают механизмы исполнения обязательств перед российскими инвесторами.

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