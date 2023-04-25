СМИ: Российские инвесторы жалуются на невыплату по белорусским еврооблигациям 8 25.04.2023, 12:09

2,398

Держатели облигаций собираются обратиться в белорусский Минфин.

Российские инвесторы жалуются на то, что не могут второй месяц получить выплаты за погашение белорусских еврооблигаций. Как сообщают «Ведомости», инициативная группа держателей облигаций уже обращалась с жалобами в Банк России, а теперь напрямую написала в белорусский Минфин. Издание располагает копией письма.

Министерство финансов Беларуси объявило о погашении выпуска еврооблигаций объемом в 800 млн долларов 28 февраля. Выплаты были произведены в белорусских рублях. Также был оплачен купон по этому выпуску и доходы еще по трем выпускам на 57,2 млн долларов.

«Ведомости» сообщают, что в тематическом телеграм-канале о ситуации с белорусскими облигациями состоит 280 человек. В российских ведомствах издание заверили, что специалисты российского Центробанка вместе с белорусскими коллегами обсуждают механизмы исполнения обязательств перед российскими инвесторами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».