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На свободу вышел соратник Тихановского

  • 25.04.2023, 13:19
На свободу вышел соратник Тихановского
Евгений Резниченко

Он отбыл свой срок.

На свободу вышел политзаключенный Евгений Резниченко, который был задержан в Гродно вместе с Сергеем Тихановским три года назад. Об этом сообщил телеграм-канал «Письма в клеточку».

Евгений Резниченко был задержан вместе с Сергеем Тихановским и еще несколькими людьми в Гродно во время пикета по сбору подписей 29 мая 2020 года. Его признали виновным по «протестной» статье (ч. 1 ст. 342 УК), а также по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), и осудили на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Вместе с Евгением Резниченко были задержаны и осуждены также Дмитрий Фурманов и Владимир Книга — на 2 и 4 года колонии соответственно.

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