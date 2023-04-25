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Украинские воины уничтожили местонахождение оккупантов

  • 25.04.2023, 22:15
  • 1,412
Украинские воины уничтожили местонахождение оккупантов

Видео.

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины уничтожили местонахождение захватчиков. Благодаря артиллеристам ВСУ удалось ликвидировать не только местонахождение врага, но и находившихся в доме на тот момент оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись скоростного уничтожения месторасположения врага бойцы опубликовали в соцсети.

«Били! Бьем! И будем бить каждого, кто пришел на наши земли!» - написали военные в сообщении к видео.

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