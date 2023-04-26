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Нейросеть назвала топ-10 профессий будущего

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  • 26.04.2023, 8:43
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Нейросеть назвала топ-10 профессий будущего

Первые места связаны с робототехникой.

Нейросеть ChatGPT представила свое видение самых перспективных профессий для будущего. В список включены 10 специальностей из разных областей. О результатах рассказало технологическое издание NN.

Первые три места заняли: инжернер-программист (тот, кто программирует роботов), робототехник (тот, кто строит роботов), специалист по кибербезопасности (тот, кто обеспечивает безопасную работу роботов).

Не забыла нейросеть и про человечество: в будущем, по мнению искусственного интеллекта, нужны будут биотехнологи и специалисты по генной терапии и геномному редактированию – чтобы было, чем питаться, и чем лечиться.

При этом не стоит забывать, что ChatGPT обучена на массиве данных до сентября 2021 года. Об этом говорит сама нейросеть.

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