Boeing ликвидирует дочернюю компанию в Беларуси 1 26.04.2023, 9:58

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В парке «Белавиа» находятся 14 лайнеров американского производителя.

Запись о ликвидации «Боинг БЛР» Office Life обнаружил в журнале «Юстиция Беларуси». Решение о закрытии офиса, который с октября 2020-го отвечал за коммуникации с местными регуляторами и потребителем, приняли его собственники — зарегистрированные в Нидерландах подразделения американской авиастроительной корпорации Boeing Europe и Boeing Netherlands.

С января этого года белорусская «дочка» американской корпорации находится в списке иностранных активов, не подлежащих отчуждению без согласия властей.

Вoeing Company стала первой мировой авиастроительной корпорацией, самолеты которой вошли в тогда полностью «советский» парк национального белорусского авиаперевозчика «Авиакомпании Белавиа». Случилось это 20 лет назад, в октябре 2003 года, когда «Белавиа» ввела в экслуатацию Boeing 737-500.

Сейчас в парке «Белавиа» находятся 14 лайнеров американского производителя: девять Boeing 737-800, три Boeing 737-300 и по одному Boeing 737-500 и Boeing 737-8. Это на один лайнер меньше, чем количество бразильских Embraer у «Белавиа».

Ранее планировалось, что на рейсах «Белавиа» появятся еще четыре Boeing 737-8: в 2018 году национальная авиакомпания и ее давний партнер лизинговая компания Air Lease Corporation подписали соглашение о поставке в Минск пяти лайнеров этой модели. Но по итогу до мая 2021 года, когда в минском аэропорту был принудительно посажен самолет Ryanair и большинство авиационных администраций стран Европы ввели для белорусов запреты на использование воздушного пространства и аэропортов, в республику прибыл только один самолет из этой партии.

В июне 2021-го руководство «Белавиа» вывело из парка первый в истории авиакомпании Boeing 737-500. Тогда же предполагалось, что до конца 2021-го будет списан и второй лайнер этой модели. Но из-за возникших проблем с поставками новых самолетов он по-прежнему остается в парке авиаперевозчика.

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