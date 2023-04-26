Роскошный спорткар Aston Martin с «секретом» продали по цене Toyota RAV4 26.04.2023, 11:03

Это на 90% дешевле первоначальной цены.

Блогер купил подержанный спорткар Aston Martin Volante 2011 года всего за 28 631 доллар. Дело в том, что спорткар пострадал от урагана Ян во Флориде. Видео опубликовали на YouTube-канале Samcrac.

Во время урагана Ян во Флориде произошло сильное наводнение, из-за которого пострадали сотни транспортных средств и домов. Непогода затронула и экзотические автомобили.

Aston Martin Volante стоил около 286 910 долларов, когда был новым в 2011 году. Блогеру удалось купить спорткар на 90% дешевле первоначальной цены.

Вода не попала в двигатель автомобиля. Блогер отметил, что у спорткара поврежден только модуль управления электроникой.

На детали есть следы ржавчины и влаги. Мужчина решил попробовать восстановить спорткар, просто заменив модуль на новый.

Блогер обнаружил, что модуль управления электроникой на Aston Martin DBS Volante совпадает с одним из самых дешевых автомобилей Volvo. Он заказал деталь всего за 60 долларов.

Энтузиаст надеется на то, что замена модуля управления электроникой поможет починить затопленный Aston Martin DBS Volante. По его словам, у автомобиля больше нет значительных повреждений.

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