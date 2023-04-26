Украинские бойцы готовят россиянам в Бахмуте «сюрприз» 1 26.04.2023, 12:24

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ВСУ не собираются сдавать город.

Начальник пресс-службы 10-й ГШБ «Эдельвейс» заявил, что украинские защитники не собираются покидать Бахмут. Более того, они уже готовят сюрприз для российской армии.

Об этом сегодня, 26 апреля, в прямом эфире национального телемарафона заявил Никита Шандыба.

Он, как и все украинские защитники, признал, что ситуация в городе очень сложная, однако никто сдавать Бахмут врагу не собирается. Сегодня тяжелые бои идут именно за дороги, ведущие из Бахмута в сторону Ивановского и Часова Яра.

Оккупанты пытаются отбить трассу у ВСУ за счет «мясных штурмов". Враг хочет отрезать ВСУ от логистики. Однако украинские защитники держат оборону и не собираются покидать город. Со слов Шандыбы, ему не попадались на глаза вооруженные женщины-заключенные, о которых ранее писали СМИ. Более того, он уверен, что у РФ еще достаточно мужчин, чтобы бросать в бой женщин.

Украинские защитники не просто защищаются, но и готовят врагу свой сюрприз.

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