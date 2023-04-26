Белорусский контрабандист удивил литовских пограничников 2 26.04.2023, 14:39

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Он оснастил машину устройством автоматической смены номеров.

На литовской границе пограничники выявили, что автомобиль из Беларуси перевозил контрабанду. Но самое интересное, что он был оборудован механизмом смены номерных знаков. По нажатию на пульте литовские номера превращались в белорусские и наоборот.

Как сообщает пограничная служба Литвы, в субботу около 23 часов автомобиль VW Passat с литовскими номерами въехал в пункт пропуска «Райгардас» со стороны Гродно. Автомобилем управлял владелец автомобиля, гражданин Беларуси, имеющий вид на жительство в Литве. Пограничники начали обычную проверку документов водителя и автомобиля, а также досмотр автомобиля VW Passat.

При досмотре выяснилось неожиданное: оказалось, что автомобиль оснащен механизмом смены номерных знаков. Под литовскими номерами были белорусские. Рамки номера вращались по щелчку пульта, то есть литовские номера автомобиля и спереди, и сзади менялись на белорусские и наоборот.

Кстати, пульт пограничникам водитель не показал. Они нашли его в машине. Одной кнопкой на пульте менялись местами передние номерные знаки, второй – задние, третьей – оба сразу.

Выяснилось, что литовские номера были выданы на этот автомобиль, а белорусские – на другой автомобиль, возможно, зарегистрированный в Беларуси. Их забрали друскининкайские пограничники.

Как отмечается, ранее этот человек был пойман пограничниками на контрабанде. На этот раз история повторилась. Друскининкайские пограничники и таможенники обнаружили тайник под задним сиденьем VW Passat. В нем была были спрятаны 1630 пачек белорусских сигарет Minsk City QS, NZ Black и NZ Gold.

Пограничники оштрафовали водителя на 300 евро. Расследование контрабанды сигарет взяли на себя сотрудники таможни, груз и автомобиль переданы им.

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