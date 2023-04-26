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Украинский снайпер установил рекорд по «денацификации» врага

  • 26.04.2023, 15:24
Украинский снайпер установил рекорд по «денацификации» врага

16 ликвидированных оккупантов в час.

За сутки 25 апреля, украинские воины ликвидировали 640 захватчиков, а снайпер с псевдонимом «Кузьма» из 24 ОМБр имени короля Даниила за час ликвидировал 16 российских оккупантов под Соледаром, установив свой личный рекорд.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

Отмечается, что Кузьма и его побратимы наводят на оккупантов ужас. Хотя работа снайперов скрыта, это не мешает им ежедневно пополнять статистику потерь россиян.

К публикации добавлены фото снайперов 24 ОМБр имени короля Даниила и реалий, в которых они ежедневно «минусуют» российских оккупантов, пришедших на украинскую землю сеять смерть и горе.

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