Украинский снайпер установил рекорд по «денацификации» врага 26.04.2023, 15:24

16 ликвидированных оккупантов в час.

За сутки 25 апреля, украинские воины ликвидировали 640 захватчиков, а снайпер с псевдонимом «Кузьма» из 24 ОМБр имени короля Даниила за час ликвидировал 16 российских оккупантов под Соледаром, установив свой личный рекорд.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

Отмечается, что Кузьма и его побратимы наводят на оккупантов ужас. Хотя работа снайперов скрыта, это не мешает им ежедневно пополнять статистику потерь россиян.

К публикации добавлены фото снайперов 24 ОМБр имени короля Даниила и реалий, в которых они ежедневно «минусуют» российских оккупантов, пришедших на украинскую землю сеять смерть и горе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».