Казахстанская биржа ограничит белорусам операции по счетам 26.04.2023, 16:33

Счета белорусов отделят от других клиентских счетов.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) рекомендовала казахстанским брокерам принудительно отделить счета белорусов от других клиентских счетов, пишет OL. Речь идет о счетах, обслуживающих ценные бумаги в инвалюте и инструменты, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream.

В связи с этим брокер Halyk Finance уведомил клиентов, что 27 апреля закрывает доступ гражданам Беларуси к сектору KASE Global, чтобы минимизировать риск дефолтов по сделкам на KASE.

Официально сегрегация начнется 1 мая. После этой даты возможны задержки в расчетах по сделкам, совершенным на KASE, что может привести к ситуациям дефолта и штрафным санкциям со стороны биржи.

До сих пор белорусские инвесторы могли свободно покупать евробонды российских эмитентов у иностранцев со скидкой 40–50%. Далее такие активы перепродавались на российском рынке по более высокой цене.

Центральный депозитарий Казахстана ранее сообщал, что готовит перевод части активов, зачисленных на счета белорусских клиентов, на специализированные счета номинального держания в Euroclear.

«Сегрегации подлежат только те финансовые инструменты, вышестоящим местом хранения которых является Euroclear», — говорилось в официальном сообщении в декабре 2022 года.

По оценкам профучастников, сегрегация на отдельных счетах делает для западного депозитария прозрачным, на чьи счета уходят евробонды.

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