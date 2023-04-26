«Думали, что хорошо спрятались»: скопление оккупантов накрыл мощный артиллерийский удар ВСУ 1 26.04.2023, 17:03

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Видеофакт.

Подразделения украинской армии эффектно подорвали группу россиян, которые прятались в обломках Новобахмутовского железнодорожного моста. Дрон ВСУ зафиксировал скопление оккупантов, которые пытались скрыться от слежения с воздуха и отстреливались, после чего был нанесен точный артиллерийский залп.

Видео на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал блогер Necro Mancer со ссылкой на Telegram канал «Останній Блокпост».

Судя по характеру взрыва, группа оккупантов погибла в полном составе.

«Арта ВСУ плотно ударила по оккупантам в укрытии, которые Были обнаружены аэроразведкой 1-го батальона 36-й ОБрМП в Донецкой области», - отмечено в комментарии к видео.

В комментариях пользователи отмечают, что речь идет про легендарный мост в Донецкой области, который получил широкую известность еще в 2014 году. Его несущая конструкция была взорвана еще тогда вместе с железнодорожным составом.

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