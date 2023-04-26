«Думали, что хорошо спрятались»: скопление оккупантов накрыл мощный артиллерийский удар ВСУ

«Думали, что хорошо спрятались»: скопление оккупантов накрыл мощный артиллерийский удар ВСУ1
- 26.04.2023, 17:03
- 4,792
Видеофакт.
Подразделения украинской армии эффектно подорвали группу россиян, которые прятались в обломках Новобахмутовского железнодорожного моста. Дрон ВСУ зафиксировал скопление оккупантов, которые пытались скрыться от слежения с воздуха и отстреливались, после чего был нанесен точный артиллерийский залп.
Видео на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал блогер Necro Mancer со ссылкой на Telegram канал «Останній Блокпост».
Судя по характеру взрыва, группа оккупантов погибла в полном составе.
«Арта ВСУ плотно ударила по оккупантам в укрытии, которые Были обнаружены аэроразведкой 1-го батальона 36-й ОБрМП в Донецкой области», - отмечено в комментарии к видео.
В комментариях пользователи отмечают, что речь идет про легендарный мост в Донецкой области, который получил широкую известность еще в 2014 году. Его несущая конструкция была взорвана еще тогда вместе с железнодорожным составом.
Кто не спрятался, я не виноват (с) #всу https://t.co/e2FKqf3cwY #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/6B68650iuG— Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2023