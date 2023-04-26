Делегация белорусской оппозиции в ПАСЕ выступила против «торговли политзаключенными» 1 26.04.2023, 17:20

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В Страсбурге призвали освободить Николая Статкевича и других узников совести.

В Страсбурге началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представителей белорусской оппозиции пригласили принять участие в слушаниях по Беларуси, огранизованных Коммитетом по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

Заместитель председателя «Народнай Грамады» Евгений Вильский, который принял участие в мероприятии, рассказал сайту Charter97.org, какие темы поднимались на заседании:

— Есть договоренность, что белорусские оппозиционные партии будут участвовать в каждой сессии ПАСЕ. Это первый опыт нашей партии, «Народнай Грамады», также были представители «Руха за Свободу» и жена Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого Наталья Пинчук.

Выступление было посвящено теме белорусских политзаключенных, завтра — о беженцах. Это основные встречи.

— Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич более 75 дней находится в информационной блокаде. Удалось ли на заседании поднять эту тему?

— На этом построено почти все наше выступление. Нас очень хорошо поддерживает Эмануэлис Зингерис — евродепутат от Литвы. Он опекун Николая Статкевича. У него также было выступление по нашему лидеру.

— Как сегодня можно приблизить освобождения лидера белорусской оппозиции и других политзаключенных?

— Мое мнение — помогать всеми силами победе Украины над Россией. Других вариантов, конечно, не так много. Нужно поднимать тему белорусских политзаключенных при каждой возможности — и на своих акциях, и на встречах с парламентариями тех стран, где находится белорусская диаспора, Европарламенте. Нет смысла «торговать политзаключенными» и «выкупать их за деньги», так как режим сразу наберет новых заложников, поставит на поток этот бизнес. Смысла в торговле политзаключенных нет никакого, это показал опыт, мы много раз натыкались на эти грабли.

На встречах все были единодушны с этим мнением. Альтернативное мнение высказала лишь сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, которая была приглашена, но не входила в делегацию. Она не в явной форме, но предлагала «любыми методами» добиваться освобождения политзаключенных.

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